Состоится 37-я Международная IEEE конференция "Electronics and Nanotechnology", ELNANO 2017 Уважаемые коллеги, 18-20 апреля 2017 года состоится 37-я Международная IEEE конференция «Electronics and Nanotechnology»» (ELNANO'2017), Киев, Украина. Тематика направлений (на официальном языке конференции): 1. MICRO- AND NANOELECTRONICS: Nanostructures and nanotechnology in electronics;

Components of micro- and nanoelectronics;

Micro- and nanosystems in electronics;

Mathematical simulation of electronic components, devices and systems. 2. BIOMEDICAL ELECTRONICS AND SIGNAL PROCESSING: Electronic nanotechnology in biomedicine;

Biocomponents of nanosystems;

Nanobiosystems simulation;

Electronics for monitoring, diagnostics and treatment;

Digital processing and analysis of biomedical signals; ... Читать дальше » Просмотров: 26 | Добавил: Олександра |